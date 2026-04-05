Lautaro torna e segna subito: il Toro diventa il terzo marcatore all time della storia dell'Inter

È bastato poco più di un minuto a Lautaro Martinez per lasciare il segno nel match con la Roma dopo un lungo stop. Per il Toro, ben servito da Thuram, si tratta di un gol pesante che lo consacra come terzo marcatore di sempre della storia dell'Inter. L'ex Racing infatti, adesso a quota 172, ha staccato di una lunghezza Roberto Boninsegna. Ai primi due posti del podio troviamo Giuseppe Meazza (284) e Alessandro Altobelli (209). Alla fine della partita sono diventati 173 grazie alla doppietta.