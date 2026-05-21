Rissa in Serie B, il Palermo non ci sta: "Tifosi provocati dalla famiglia del Ds del Catanzaro"

Non solo, il Palermo denuncia anche altre situazioni: "Le aggressioni in tribuna, unite agli atti di vandalismo registrati e documentati alle autorità competenti negli spogliatoi e le aree tecniche dello stadio, sono fatti che a Palermo non sono mai accaduti e che sono ben lontani dalla logica e dallo spirito di questa società e di questa squadra, che da sempre approccia ogni trasferta e accoglie ogni avversario con il massimo rispetto delle regole e delle persone".