Inter, l'idea di Chivu per l'ultima di campionato a Bologna: nazionali a riposo e spazio ai giovani. Ma Lautaro ci sarà

Ecco perché per l'occasione Cristian Chivu è orientato a non convocare per la gara del Dall'Ara i giocatori che saranno impegnati al Mondiale con le rispettive Nazionali, concedendo loro qualche giorno in più di riposo prima del via della rassegna iridata, che scatterà l'11 giugno allo Stadio Azteca di Città del Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ovviamente chi, come Calhanoglu, volesse recuperare la migliore forma ad Appiano Gentile potrà farlo ma, di fatto, i nazionali convocati per Usa-Canada-Messico per l'Inter sono liberi da impegni.