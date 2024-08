L'Inter corre verso l'Atalanta, Lautaro vuole esserci

Lautaro Martinez martedì ha svolto nuovamente un allenamento differenziato rispetto ai compagni ma questa volta sul campo, tanto che si respira maggiore ottimismo in casa Inter per la sua presenza contro l'Atalanta nella terza giornata di campionato. Il capitano nerazzurro sta smaltendo l'affaticamento muscolare che lo ha colpito alla vigilia del match con il Lecce ma sta facendo di tutto per rientrare in gruppo il prima possibile e strappare almeno una convocazione. SImone Inzaghi riflette, l'obiettivo è comunque quello di averlo a disposizione per la sfida con la Dea, ma potrebbe portarlo in panchina per non rischiare il Toro con la sosta per le nazionali appena dietro l'angolo.