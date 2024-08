Affare Palacios, l'Inter attende lo scambio di documenti: la situazione

OBIETTIVO NERAZZURRO

Il giocatore ha già svolto e visite per i nerazzurri e ottenuto l'idoneità sportiva, ma ci sarebbero ancora alcuni dettagli burocratici da risolvere tra i due club argentini

© instagram In casa Inter serve ancora un po' di pazienza per ufficializzare l'ingaggio di Tomas Palacios. Dopo aver sostenuto le visite mediche per i nerazzurri e ottenuto l'idoneità sportiva, il difensore classe 2003 non ha ancora formalizzato il suo trasferimento a Milano a causa di alcune questioni burocratiche tra l'Independiente Rivadavia, squadra in cui il calciatore ha giocato in prestito nell'ultima stagione, e il Talleres, club proprietario invece del cartellino. Situazione estranea alla trattativa con i nerazzurri e che dovrebbe comunque risolversi a breve.

Al momento il giocatore è ancora in Italia e, stando a quanto riferiscono in Argentina, starebbe facendo pressioni per chiudere la questione. Per mettere tutto nero su bianco col difensore classe 2003, del resto, i nerazzurri devono attendere ancora la risoluzione di alcune questioni burocratiche tra Rivadavia e Talleres. Dettagli che non creano particolari apprensioni in casa Inter. Una volta completato lo scambio di alcuni documenti tra i club argentini, i nerazzurri dovrebbero infatti formalizzare il trasferimento del giocatore.

