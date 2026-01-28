L'Inter sbanca Dortmund con Dimarco e Diouf: i nerazzurri ai playoff da decimi

Borussia Dortmund-Inter: il film della partita
© Getty Images
© Getty Images
L'esterno italiano e il centrocampista francese regalano i tre punti a Chivu e, per qualche minuto, l'illusione della top8. Poi il vantaggio del Chelsea a Napoli ha condannato i nerazzurri ai playoff
Alla fine non riesce l'impresa all'Inter che, pur battendo il Borussia Dortmund, manca la qualificazione diretta agli ottavi della Champions League 2025/26. I nerazzurri, vittoriosi per 2-0 di fronte al "muro giallo", chiudono in decima posizione e a un solo punto dalla top-8. Curiosamente e sfortunatamente, è proprio il ko del Napoli (eliminato) a condannarli al turno-extra nel mese di febbraio, insieme alla vittoria dello Sporting. Le potenziali rivali saranno Benfica e Bodo/Glimt, ottavi contro il Man City o gli stessi Leoes.
Dopo qualche difficoltà iniziale, con un gol divorato da Guirassy, l'Inter prende il comando delle operazioni, ma non ci sono grandi sussulti nel primo tempo: Bonny e Thuram non combinano, Luis Henrique resta timido e Bisseck crea la miglior chance nerazzurra. Nella ripresa, con gli ingressi di Pio Esposito e Frattesi, la squadra riceve nuova linfa. Sommer salva su Adeyemi, poi è apoteosi nerazzurra: magistrale punizione di Federico Dimarco e 1-0 all'80'. Nei minuti finali ecco anche Lautaro e Bastoni, con Diouf a siglare magistralmente il raddoppio (93'). L'Inter vince 2-0, manca gli ottavi e chiude decima: pesano quei punti persi contro Liverpool e Atletico.
© Getty Images
© Getty Images
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1) - Kobel; Mané (43' st Yan Couto), Emre Can, Schlotterbeck; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Bensebaini (37' st Chukwuemeka); Beier, Fabio Silva (37' st Brandt); Guirassy (22' st Adeyemi). A disposizione: Ostrzinski, Meyer. All. Kovac.
INTER (3-5-2) - Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Luis Henrique, Sucic (43' st Bastoni), Zielinski (29' st Frattesi), Mkhitaryan (43' st Diouf), Dimarco; Thuram (43' st Lautaro), Bonny (11' st Esposito). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, de Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Bovo. All. Chivu.
Arbitro: Kovacs (Rom).
Marcatori: 35' st Dimarco (I), 48' st Diouf (I).
Ammoniti: Akanji (I), Bensebaini (B), Acerbi (I).
LE STATISTICHE