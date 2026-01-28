L'Inter sbanca Dortmund con Dimarco e Diouf: i nerazzurri ai playoff da decimi

Dopo qualche difficoltà iniziale, con un gol divorato da Guirassy, l'Inter prende il comando delle operazioni, ma non ci sono grandi sussulti nel primo tempo: Bonny e Thuram non combinano, Luis Henrique resta timido e Bisseck crea la miglior chance nerazzurra. Nella ripresa, con gli ingressi di Pio Esposito e Frattesi, la squadra riceve nuova linfa. Sommer salva su Adeyemi, poi è apoteosi nerazzurra: magistrale punizione di Federico Dimarco e 1-0 all'80'. Nei minuti finali ecco anche Lautaro e Bastoni, con Diouf a siglare magistralmente il raddoppio (93'). L'Inter vince 2-0, manca gli ottavi e chiude decima: pesano quei punti persi contro Liverpool e Atletico.