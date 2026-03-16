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Caso Bastoni, parla il Ministro Abodi: "Convocazione in Nazionale e Rosa Camuna, ecco cosa penso"

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi commenta il caso Bastoni: dalla conferma in Nazionale ai fischi degli stadi

16 Mar 2026 - 12:53
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"È giusto non mettere in discussione la convocazione di Bastoni in Nazionale? Io credo che si viene convocati non soltanto per le qualità tecniche ma anche per le qualità comportamentali. Bastoni ha avuto la lucidità di ammettere di aver sbagliato". Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a margine dell'inaugurazione di un playground a Cologno Monzese nell'ambito del progetto Illumina, ideato e finanziato da Sport e Salute.

"I fischi dei tifosi? Insomma al di là del fatto che io non faccio il maestro di cerimonia, quindi ognuno fa quello che ritiene più opportuno, io credo che il rispetto sia un fattore supremo e questo rispetto si manifesta nei comportamenti dei protagonisti e nei comportamenti di quelli che spesso prendono esempio dai protagonisti - ha aggiunto- considerando il pubblico parte del protagonismo sportivo perché io credo che a certi livelli si arriva, si ha la consapevolezza che si gioca per il pubblico, non per se stessi e se si è a livello professionale così alto si hanno oltre che dei diritti che contrattualmente vengono sempre sanciti e vengono sempre rispettati ci sono anche dei doveri, quindi sono doveri reciproci degli uni e degli altri".

Ha fatto molto discutere in Lombardia la proposta del premio Rosa Camuna a Bastoni: "Rispetto la decisione ma c'è stata qualche distrazione", ha concluso Abodi.

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