Inter e l'ombra del caso Bastoni: il sospetto del club dietro i torti arbitrali

Due ore negli spogliatoi: l'Inter è uscita da San Siro solo verso le 19, quando la partita con l'Atalanta era terminata già da un bel po' ma la rabbia era tutta meno che sbollita. Il silenzio tenuto davanti ai microfoni, per evitare ulteriori tensioni e magari dichiarazioni passibili di squalifica (in casa nerazzurra avranno pensato: "La beffa oltre il danno? Anche no") visto che già si andrà a Firenze senza Chivu espulso in campo, ha fatto da contraltare alle rimostranze verso Manganiello di tutti, dai giocatori ai dirigenti, nella pancia dello stadio.