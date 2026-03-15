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Moviola Inter-Atalanta: per l'AIA era rigore su Frattesi. Il giallo del Var Gariglio

L'Aia e le proteste dell'Inter: il contatto Scalvini-Frattesi era da rigore. Bufera sul Var Gariglio e il confronto con i precedenti di Juventus e Verona

di Stefano Fiore
15 Mar 2026 - 09:18
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Se i quotidiani in larga parte danno ragione a Manganiello nella rete dell'Atalanta (la spinta di Sulemana è leggera e non sembra esserci incrocio di gambe con Dumfries), tutti invece convergono sul contatto Scalvini-Frattesi: era da sanzionare col calcio di rigore. Valutazioni con le quali, secondo quel che trapela, è d'accordo pure l'Aia (a San Siro erano presenti Gervasoni e De Marco): almeno sul penalty l'Inter ha ragione.

Il paradosso dei precedenti: i casi Dumfries-Alex Sandro e Darmian-Magnani

 Magra consolazione, visto che ormai il pari è archiviato e la lotta scudetto col Milan diventa ancora serrata. L'amarezza nerazzurra deriva anche da due precedenti molto simili al contrasto Scalvini-Frattesi e con i quali era stata penalizzata proprio l'Inter. Nell'ottobre del 2021 fu fischiato rigore a favore della Juventus dopo un contatto Dumfries-Alex Sandro, così come nel gennaio 2024 fu dato penalty al Verona per il tocco di Darmian su Magnani.

Bufera sulla designazione: chi è Matteo Gariglio, il Var di Inter-Atalanta

 Al di là di Manganiello, in casa Inter sono rimasti stupiti anche dal mancato richiamo dell'arbitro al Var dove c'era Matteo Gariglio, tra l'altro coadiuvato all'Avar da una figura esperta come Daniele Chiffi. Secondo il Corriere dello Sport la designazione stessa del Var per una partita così delicata aveva destato perplessità alla vigilia: Gariglio nel 2023 era stato dismesso dalla Can sopo sole 19 partite di Serie A dirette in tre stagioni per poi essere "promosso" al Var.

I giornali: domenica 15 marzo 2026

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