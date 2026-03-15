Moviola Inter-Atalanta: per l'AIA era rigore su Frattesi. Il giallo del Var Gariglio

Se i quotidiani in larga parte danno ragione a Manganiello nella rete dell'Atalanta (la spinta di Sulemana è leggera e non sembra esserci incrocio di gambe con Dumfries), tutti invece convergono sul contatto Scalvini-Frattesi: era da sanzionare col calcio di rigore. Valutazioni con le quali, secondo quel che trapela, è d'accordo pure l'Aia (a San Siro erano presenti Gervasoni e De Marco): almeno sul penalty l'Inter ha ragione.