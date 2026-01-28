Champions League, Borussia Dortmund-Inter 0-2: come brilla Dimarco, deludono le punte

Sommer 6.5 - Un paio di interventi semplici in avvio, poi è l'uomo decisivo con quella parata su Adeyemi. Una giocata che, di fatto, apre la strada alle due reti finali.



Akanji 6.5 - Torna braccetto destro dopo varie gare da centrale, sul centrodestra. Ottimo nel primo tempo, soffre qualcosina quando entra Adeyemi. Prova comunque positiva.



Acerbi 6 - Qualche difficoltà iniziale nel contenere Serhou Guirassy, poi prende le misure e il guineano non crea nessun problema. Troppo nervosismo nel finale.



Bisseck 6.5 - Ottimo e prestante nella proiezione offensiva, gioca una partita di altissimo livello mettendo spesso alle corde gli esterni del Borussia Dortmund. Sfiora anche il gol nel primo tempo.



Luis Henrique 5.5 - Gara dai due volti: forte e applicato in difesa, un paio di guizzi che lo portano a due cross pericolosi. Si smarrisce però completamente per una sessantina di minuti, guadagnandosi un'altra insufficienza.



Sucic 6.5 - Si allarga costantemente sulla corsia, fornendo un'opzione-extra e "coprendo" i momenti di timidezza di Luis Henrique, ripreso a tratti da Thuram. Buona prestazione, seppur senza spunti trascendentali nella zona offensiva. (dal 43' Bastoni sv - Pochi minuti per blindare il fortino e la top-10).



Zielinski 6 - In un match che si dipana a lungo su dei ritmi molto blandi, nonostante in palio ci sia un potenziale posto nella top-8, si limita a dirigere il traffico. Prestazione sufficiente, senza sussulti. (dal 29' st Frattesi 6.5 - Entra bene in partita. Prima si divora un gol, poi serve l'assist del 2-0).



Mkhitaryan 6.5 - Nel primo tempo è il più intraprendente del trio di centrocampo, con un paio di inserimenti e una buona connessione con Thuram. Cala alla distanza, in un'Inter che segna solo su calcio piazzato. (dal 43' st Diouf 6.5 - La giocata del match è la sua, insieme alla punizione segnata da Dimarco: gran dribbling nello stretto e bel tiro a battere Kobel).



Dimarco 7 - Meno appariscente col Pisa sulla corsia sinistra, ma è comunque lui l'uomo-copertina. Prima da capitano e golazo su punizione, sblocca la gara e per dieci minuti fa sognare l'Inter.



Thuram 5.5 - Per venti minuti è il migliore in campo dell'Inter, colui che la fa uscire dalla fortissima pressione iniziale del Borussia Dortmund. Poi sparisce progressivamente dal campo e, di fatto, è innocuo per la difesa rivale. (dal 43' st Lautaro sv - Chiude in campo, in una gara che di fatto gli è stata risparmiata).



Bonny 5 - Poteva essere la sua partita, contro una difesa statica e con tanti potenziali spazi, invece delude completamente. Manca l'intesa con Thuram, si accende solo con quel colpo di testa nel finale nel primo tempo. (dall'11' st Esposito 6 - Entra ancora benissimo in gara, lottando su ogni pallone. Sono lui e Frattesi a dare la scossa).