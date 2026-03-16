Inter, Lautaro tra Firenze, Argentina e Appiano: la Finalissima saltata può cambiare i piani del Toro

I giornali: lunedì 16 marzo 2026
© Rassegna Stampa
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In settimana è previsto il rientro del capitano in gruppo: da valutare il suo impiego contro i viola
L'avete già letto e sentito, ma giova ricordarlo: c'è un'Inter con Lautaro e c'è un'Inter senza Lautaro. Ma va da sè, visto che stiamo parlando del capocannoniere del campionato, di uno che nonostante sia ai box ormai da un mese continua a guidare saldamente la classifica marcatori. I numeri sono evidenti: nelle 13 gare giocate nel 2026 dal capitano nerazzurro la percentuale di vittorie è del 77% e la media gol di 2,4 a partita mentre nelle sei saltate la percentuale di successi precipita al 33% e le reti segnate diventano una a match. Ma, al di là della fase realizzativa, è anche sul piano della manovra che pesa l'assenza dell'argentino, quel suo essere un secondo regista, capace di dettare tempi e movimenti dal centrocampo in su. Il rientro è vicino, Firenze è l'obiettivo: in settimana tornerà progressivamente a lavorare con i compagni e se tutto procederà come previsto sarà al Franchi. Titolare? No, o per lo meno alquanto improbabile, anche nella migliore delle ipotesi.
Sin dai giorni immediatamente successivi allo stop contro il Bodo, questo era in ogni caso l'iter previsto, voluto anche da Lautaro stesso, che nel mirino aveva anche la Finalissima Spagna-Argentina. Il fatto che il match dell'Albiceleste sia saltato può aprire adesso nuovi scenari, cambiando la prospettiva per le prossime due settimane. Vero è che l'Argentina è intenzionata a organizzare un'amichevole a Rosario, nello stadio “Marcelo Bielsa” casa del Newell’s, ma crescono le possibilità che Lautaro resti ad Appiano per completare il percorso riabilitativo. Certo, il Toro vorrebbe presenziare alla kermesse nazionale, ma sulla bilancia pesano anche le ragioni di uno scudetto da raggiungere con l'Inter, tenendo a bada le concorrenti Milan e Napoli. Nessuna decisione in merito è stata ancora presa, anche perché prima occorre il riscontro degli allenamenti di questa settimana: definito o meno il rientro contro la Fiorentina, sarà valutato anche il resto.
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