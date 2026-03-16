Inter, Lautaro tra Firenze, Argentina e Appiano: la Finalissima saltata può cambiare i piani del Toro

L'avete già letto e sentito, ma giova ricordarlo: c'è un'Inter con Lautaro e c'è un'Inter senza Lautaro. Ma va da sè, visto che stiamo parlando del capocannoniere del campionato, di uno che nonostante sia ai box ormai da un mese continua a guidare saldamente la classifica marcatori. I numeri sono evidenti: nelle 13 gare giocate nel 2026 dal capitano nerazzurro la percentuale di vittorie è del 77% e la media gol di 2,4 a partita mentre nelle sei saltate la percentuale di successi precipita al 33% e le reti segnate diventano una a match. Ma, al di là della fase realizzativa, è anche sul piano della manovra che pesa l'assenza dell'argentino, quel suo essere un secondo regista, capace di dettare tempi e movimenti dal centrocampo in su. Il rientro è vicino, Firenze è l'obiettivo: in settimana tornerà progressivamente a lavorare con i compagni e se tutto procederà come previsto sarà al Franchi. Titolare? No, o per lo meno alquanto improbabile, anche nella migliore delle ipotesi.