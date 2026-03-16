INTER-ATALANTA

Le parole di Frattesi dopo l'intervento di Scalvini: "Mi hai colpito, giuro su mia madre"

Il centrocampista di Chivu è poi incredulo quando Manganiello non concede il rigore: "Guardatelo! Neanche un controllo? Ma come fate?"

16 Mar 2026 - 16:02
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Dal Bordocam di Dazn emerge un nuovo retroscena su Inter-Atalanta, la partita più discussa della 29esima giornata di Serie A. Al centro di tutto, il contatto fra Scalvini e Frattesi sull'1-1, con la mancata concessione del rigore da parte dell'arbitro Manganiello, del Var Gariglio e dell'Avar Chiffi.

Frattesi resta a terra e quando gli si avvicina il compagno di nazionale Scalvini, gli dice: "Mi hai colpito, Scalvo, mi hai colpito. Ti giuro sulla vita di mia madre che mi hai colpito!". Il difensore prova così a giustificarsi: "Non ho dato calci, ero fermo". 

L'Inter poi passa alle proteste con l'arbitro Manganiello: quasi tre minuti d'attesa per capire la decisione finale. Il direttore di gara non va nemmeno a rivedere l'episodio al Var e Frattesi sbotta: "Guardatelo! Nemmeno un controllo? Come fate a fare una cosa del genere?". Rimostranze che non cambiano la decisione finale e non portano al rigore per l'Inter. 

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