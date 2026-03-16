DOPO INTER-ATALANTA

Incredibile Manganiello: promosso nei voti dell'Aia, ma sarà fermato. Anche Chiffi bocciato

Gervasoni, vice del designatore Rocchi, avrebbe promosso con un 8.50 la prova dell'arbitro, che però sarà fermato fino alla sosta. Chiffi riparte dalla B?

16 Mar 2026 - 10:53
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L'Aia è pronta ad affrontare l'ennesimo paradosso della stagione arbitrale dopo le polemiche di Inter-Atalanta. Come riporta il Corriere dello Sport, l'arbitro Gianluca Manganiello sarà fermato nelle prossime giornate e tornerà ad arbitrare (ad alti livelli, almeno) dopo la sosta delle nazionali e forse anche dopo la giornata di Pasqua.

Al centro di tutto la valutazione errata sul contatto in area fra Scalvini e Frattesi, per cui doveva essere concesso il calcio di rigore. Se sull'intervento di Sulemana su Dumfries che porta all'1-1 atalantino si potrebbe discutere all'infinito, sul penalty mancato qualche minuto dopo non ci possono essere dubbi. 

Ma nonostante questo, l'Aia aveva valutato positivamente la prova in campo di Manganiello. Andrea Gervasoni, responsabile del Var per l'Aia e vice del designatore Gianluca Rocchi, avrebbe dato al fischietto di Pinerolo una valutazione più che sufficiente, intorno all'8.50. Che tradotto in "voti" classici, dall'1 all'10, significherebbe più o meno un 7 pieno. Promuovendo quindi il suo operato sul campo. 

Incredibile anche alla luce delle decisioni che prenderà la stessa Aia, pronta ad ammettere l'errore pubblicamente. Oltre a Manganiello, lente di ingrandimento sull'Avar di Inter-Atalanta, Daniele Chiffi. Ok che il Var della sfida era Matteo Gariglio, ma un arbitro internazionale come Chiffi, spesso utilizzato dalla Uefa come VMO (Video Match Official) per gare di Champions, anche nelle vesti di assistente non poteva farsi sfuggire un episodio così netto come quello di Scalvini-Frattesi. 

Nelle rotazioni dell'Aia, Chiffi sarebbe dovuto tornare ad arbitrare in Serie A nel prossimo weekend, ma dopo quanto accaduto è più probabile riparta da una partita di media fascia in Serie B

I giornali: lunedì 16 marzo 2026

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