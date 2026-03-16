Incredibile Manganiello: promosso nei voti dell'Aia, ma sarà fermato. Anche Chiffi bocciato

L'Aia è pronta ad affrontare l'ennesimo paradosso della stagione arbitrale dopo le polemiche di Inter-Atalanta. Come riporta il Corriere dello Sport, l'arbitro Gianluca Manganiello sarà fermato nelle prossime giornate e tornerà ad arbitrare (ad alti livelli, almeno) dopo la sosta delle nazionali e forse anche dopo la giornata di Pasqua.