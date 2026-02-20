La Juve chiede la grazia per Kalulu: il precedente del 2023 quando Gravina tolse il secondo giallo a Lukaku

Una richiesta straordinaria ma che era stata avallata solo tre anni fa da Gravina, quando il presidente federale, usando l'articolo 43 del Codice di Giustizia Sporitva revocò il secondo cartellino giallo (il primo restò) a Romelu Lukaku che aveva reagito agli insulti razzisti arrivati da un settore occupato da tifosi bianconeri proprio in un match - era l'andata della semifinale di Coppa Italia - contro la Juventus. Questo il comunicato del 22 aprile 2023: "Considerato che è emerso in maniera inequivocabile dalla relazione della Procura Federale che il suddetto calciatore è stato fatto oggetto, in più occasioni, di gravi, ripetute e deprecabili manifestazioni di odio e discriminazione razziale tali da poter giustificare comportamenti formalmente non regolamentari e come tali valutati dal direttore di gara - scrisse Gravina nel provvedimento -; ritenuto che il principio della lotta a ogni forma di razzismo costituisce uno dei principi fondanti dell'ordinamento sportivo, nella sua dimensione internazionale e nazionale; ritenuto pertanto, alla stregua della applicabilità in via generale a tutte le fattispecie sanzionatorie dell’art. 43 del Codice di Giustizia Sportiva, che sussistono gravi ragioni per concedere in via eccezionale e straordinaria la grazia in relazione alla squalifica inflitta per il provvedimento di espulsione conseguente alla seconda ammonizione concede la grazia in relazione alla squalifica irrogata dagli organi di Giustizia Sportiva al calciatore Romelu Lukaku".