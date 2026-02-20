il precedente

La Juve chiede la grazia per Kalulu: il precedente del 2023 quando Gravina tolse il secondo giallo a Lukaku

Il club bianconero spera che Gravina tolga il secondo cartellino giallo a Kalulu come successe a Lukaku in Juve-Inter del 2023

20 Feb 2026 - 16:12
La Juventus ha chiesto la grazia a Gabriele Gravina, presidente della Figc, per l'espulsione rimediata da Pierre Kalulu nel match di campionato contro l'Inter, quando il secondo cartellino giallo era stato estratto dall'arbitro La Penna nonostante il lievissimo contatto con Alessandro Bastoni a livello del petto e non di piede o gamba. Questo, diversamente dal caso Lukaku di tre anni fa, sarebbe un caso di decisione di campo e non legata al razzismo come per il belga.

Cos'era successo nel 2023?

 Una richiesta straordinaria ma che era stata avallata solo tre anni fa da Gravina, quando il presidente federale, usando l'articolo 43 del Codice di Giustizia Sporitva revocò il secondo cartellino giallo (il primo restò) a Romelu Lukaku che aveva reagito agli insulti razzisti arrivati da un settore occupato da tifosi bianconeri proprio in un match - era l'andata della semifinale di Coppa Italia - contro la Juventus. Questo il comunicato del 22 aprile 2023: "Considerato che è emerso in maniera inequivocabile dalla relazione della Procura Federale che il suddetto calciatore è stato fatto oggetto, in più occasioni, di gravi, ripetute e deprecabili manifestazioni di odio e discriminazione razziale tali da poter giustificare comportamenti formalmente non regolamentari e come tali valutati dal direttore di gara - scrisse Gravina nel provvedimento -; ritenuto che il principio della lotta a ogni forma di razzismo costituisce uno dei principi fondanti dell'ordinamento sportivo, nella sua dimensione internazionale e nazionale; ritenuto pertanto, alla stregua della applicabilità in via generale a tutte le fattispecie sanzionatorie dell’art. 43 del Codice di Giustizia Sportiva, che sussistono gravi ragioni per concedere in via eccezionale e straordinaria la grazia in relazione alla squalifica inflitta per il provvedimento di espulsione conseguente alla seconda ammonizione concede la grazia in relazione alla squalifica irrogata dagli organi di Giustizia Sportiva al calciatore Romelu Lukaku".

Cosa dice l'articolo 43 del Codice di Giustizia Sportiva

 "Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. In caso di preclusione, la grazia non può essere concessa se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva". Dalla norma si capisce che è un articolo pensato per le squalifiche a tempo e non per stop "a giornate" come quelle previste dalle decisioni di campo degli arbitri. Ecco perché nel 2023 fu tolta solo la seconda ammonizione, in modo eccezionale per il principio della lotta contro ogni forma di razzismo e interpretando la norma stessa, e non il cartellino rosso per intero.

Juve, la quarta maglia ispirata a tradizione e visione: debutto contro il Como

1 di 13
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

kalulu
grazia
lukaku
precedente

