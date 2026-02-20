Siviglia, stangato Almeyda: 7 giornate di squalifica! Ecco perché

20 Feb 2026 - 16:00

Mano pesantissima della Federazione spagnola su Matias Almeyda: il tecnico del Siviglia è stato stangato con 7 giornate di squalifica dopo il caos nel finale contro l’Alavés. Il Giudice Sportivo non ha usato mezzi termini, sanzionando l’argentino non solo per il rosso, ma per il successivo show fatto di proteste reiterate, un faccia a faccia "intimidatorio" con l'arbitro Galech Apezteguía e il rifiuto di lasciare il campo, che ha causato tre minuti di sospensione del match. Almeyda, che ha anche calciato violentemente una bottiglietta prima di essere allontanato dalla sicurezza, rischia ora di saltare metà delle restanti gare di campionato: il suo rientro in panchina è previsto solo per il 22 aprile contro il Levante.

