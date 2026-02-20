Il Galatasaray trema per il polpaccio di Osimhen: a rischio per la Juve?

Victor Osimhen non prenderà parte alla trasferta di domani del Galatasaray contro il Konyaspor, valida per la 23ª giornata di campionato. L'attaccante nigeriano, si legge sui media turchi, è stato escluso dalla lista dei convocati di Okan Buruk a titolo puramente precauzionale a causa di un fastidio al polpaccio accusato dopo la vittoria in Champions League contro la Juventus. Dunque lo staff tecnico ha scelto di preservare il bomber in vista del decisivo match di ritorno a Torino, dove i turchi dovranno difendere il pesante 5-2 dell'andata per staccare il pass per gli ottavi di finale, e al momento non sembrano esserci particolarie ansie in casa Gala.