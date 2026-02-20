Francesco Pio Esposito si prende l'Inter: senza Lautaro, l'attacco ora è nelle sue mani

Maggiore è la prestazione, maggiori sono richiesta e responsabilità soprattutto dopo il ko di Lautaro, il compagno con cui Pio ha formato finora la coppia più performante dell'Inter. A Bodo è quasi arrivato il quinto assist stagioaale per il capitano fermato dal palo e, soprattutto, dall'infortunio che sposta ora il peso dell'attacco sulle possenti spalle del 94 catapultato in pochi mesi dalla B e dalle belle speranze a centro di gravità dell'attacco di Chivu.