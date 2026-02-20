Rosso a Kalulu, la Juventus chiede la grazia al presidente della Figc Gravina

Non sarebbe la prima volta che la Figc interviene sul tema. Infatti, nell'aprile 2023 il presidente Gravina aveva concesso la grazia a Romelu Lukaku, all'epoca in forza all'Inter, dopo l'espulsione subita nella gara d'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. L'attaccante belga aveva ricevuto la seconda ammonizione a causa dei cori razzisti arrivati da un settore occupato da tifosi della Juventus. Un episodio che aveva visto Gravina scendere in campo in prima persona concedendo la grazia "in via eccezionale e straordinaria". Anche all'epoca il ricorso da parte dell'Inter era stato respinto, con la situazione impugnata direttamente dal presidente della Federcalcio.