Rosso a Kalulu, la Juventus chiede la grazia al presidente della Figc Gravina

I bianconeri hanno fatto richiesta direttamente al presidente della Figc Gabriele Gravina 

20 Feb 2026 - 16:17
La Juventus chiede la grazia alla Figc per Pierre Kalulu. Dopo l'espulsione subita nella sfida di San Siro contro l'Inter, giudicata ingiusta anche dall'AIA, il club bianconero ha deciso di fare ricorso per togliere la squalifica del difensore francese. La richiesta, però, è stata respinta portando la Juventus a chiedere la grazia direttamente al presidente della Figc Gabriele Gravina con l'obiettivo di porre riparo a un torto acclarato. L'obiettivo è quello di riaverlo già domani nella sfida con il Como

Il no della Corte Sportiva d'Appello

 "La Corte Sportiva D'Appello Nazionale a Sezioni Unite ha respinto il reclamo della Juventus, confermando la squalifica per una giornata di gara inflitta a Pierre Kalulu. Il difensore bianconero era stato sanzionato dal giudice sportivo dopo essere stato espulso in occasione di Inter-Juventus, gara disputata lo scorso 14 febbraio e valevole per la 25/a giornata del campionato di Serie A". È quanto si legge in una nota della Figc.

Spalletti: "La società ha fatto bene"

 Luciano Spalletti, nella conferenza alla vigilia di Juve-Como, ha parlato così della richiesta di grazia per Kalulu: "Un atto dovuto. È una richiesta della società per due ingiustizie evidenti. La società ha fatto bene".

Juve-Inter e il precedente con Lukaku

 Non sarebbe la prima volta che la Figc interviene sul tema. Infatti, nell'aprile 2023 il presidente Gravina aveva concesso la grazia a Romelu Lukaku, all'epoca in forza all'Inter, dopo l'espulsione subita nella gara d'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. L'attaccante belga aveva ricevuto la seconda ammonizione a causa dei cori razzisti arrivati da un settore occupato da tifosi della Juventus. Un episodio che aveva visto Gravina scendere in campo in prima persona concedendo la grazia "in via eccezionale e straordinaria". Anche all'epoca il ricorso da parte dell'Inter era stato respinto, con la situazione impugnata direttamente dal presidente della Federcalcio. 

