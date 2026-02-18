Bodo-Inter a rischio? Le condizioni del campo preoccupano ma la decisione è già stata presa

Inter-Juventus, le foto del derby d'Italia
A poche ore dal fischio d'inizio gli avvallamenti lungo la linea laterale non sono ancora stati eliminati ma si lavora per ripristinare la situazione
Da Bodo non cala la preoccupazione per le condizioni del campo dell'Aspmyra Stadion. Sono ormai 24 ore che si parla del manto sintetico su cui questa sera alle 21 si giocherà l'andata del playoff di Champions League tra Bodo/Glimt e Inter. Dopo la rifinitura dei nerazzurri di martedì sera, sui social è subito diventato virale il video in cui mister Chivu testa le condizioni del terreno di gioco. Nel breve filmato si vede il tecnico romeno visibilmente preoccupato per le "pieghe" che si sono formate nei pressi della linea laterale: una conseguenza delle operazioni per liberare il terreno di gioco dalla neve eseguite con mezzi pesanti.
Per quanto riguarda la Uefa non ci sono dubbi e la partita si giocherà al 100%: il sopralluogo della mattina è bastato per diradare ogni dubbio, con un ma. Gli addetti dello stadio, infatti, hanno lavorato - e lo faranno sino a ridosso del calcio d'inizio - alacremente (anche con i rulli) per ridurre tutte le zone problematiche del terreno di gioco sintetico e portare il campo il più possibile vicino a una praticabilità degna di un match di Champions. Se durante la partita il manto si alzerà nuovamente in alcune zone, sarà "normale amministrazione": come se in un campo di erba vera si alzasse una zolla. L'Inter tocca ferro e spera in non dover incappare in traumi o infortuni per questa situazione, che si unisce al freddo norvegese (alle 21 ci saranno -6° con -12° percepiti).
