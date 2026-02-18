alle 21

Bodo-Inter a rischio? Le condizioni del campo preoccupano ma la decisione è già stata presa

A poche ore dal fischio d'inizio gli avvallamenti lungo la linea laterale non sono ancora stati eliminati ma si lavora per ripristinare la situazione

18 Feb 2026 - 18:41
videovideo

Da Bodo non cala la preoccupazione per le condizioni del campo dell'Aspmyra Stadion. Sono ormai 24 ore che si parla del manto sintetico su cui questa sera alle 21 si giocherà l'andata del playoff di Champions League tra Bodo/Glimt e Inter. Dopo la rifinitura dei nerazzurri di martedì sera, sui social è subito diventato virale il video in cui mister Chivu testa le condizioni del terreno di gioco. Nel breve filmato si vede il tecnico romeno visibilmente preoccupato per le "pieghe" che si sono formate nei pressi della linea laterale: una conseguenza delle operazioni per liberare il terreno di gioco dalla neve eseguite con mezzi pesanti. 

La decisione finale

 Per quanto riguarda la Uefa non ci sono dubbi e la partita si giocherà al 100%: il sopralluogo della mattina è bastato per diradare ogni dubbio, con un ma. Gli addetti dello stadio, infatti, hanno lavorato - e lo faranno sino a ridosso del calcio d'inizio - alacremente (anche con i rulli) per ridurre tutte le zone problematiche del terreno di gioco sintetico e portare il campo il più possibile vicino a una praticabilità degna di un match di Champions. Se durante la partita il manto si alzerà nuovamente in alcune zone, sarà "normale amministrazione": come se in un campo di erba vera si alzasse una zolla. L'Inter tocca ferro e spera in non dover incappare in traumi o infortuni per questa situazione, che si unisce al freddo norvegese (alle 21 ci saranno -6° con -12° percepiti).

Inter-Juventus, le foto del derby d'Italia

1 di 40
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

inter
bodo glimt
campo sintetico
champins league
playoff

Ultimi video

02:07
dich Koopmeiners audio ok DICH

Koopmeiners: "Dobbiamo stare zitti e cercare di fare tre gol al ritorno"

01:38
DICH NZOLA PRESENTAZIONE SASSUOLO 18/2 DICH

Nzola si presenta: "Un ambiente tranquillo, un mister tranquillo"

01:46
Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

02:55
La verità di Bastoni

La verità di Bastoni

01:59
Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

01:48
Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

00:21
MCH VISITE MEDICHE BREMER 18/2 MCH

Juventus, l'arrivo di Bremer al JMedical

01:56
Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

01:08
Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

01:31
Paz cerca luci a San Siro

Paz cerca luci a San Siro

02:00
Milan, dal Como al derby

Milan, dal Como al derby

00:58
Fabregas sfida Allegri

Fabregas sfida Allegri

01:35
Conte si gode Alisson

Conte si gode Alisson

01:32
Lotito, il nuovo Flaminio

Lotito, il nuovo Flaminio

00:35
DICH PALLADINO SU KOVAC 17/2 DICH

Palladino: "Protestavano dalla panchina, io non lo faccio mai, lascio gli arbitri decidere""

02:07
dich Koopmeiners audio ok DICH

Koopmeiners: "Dobbiamo stare zitti e cercare di fare tre gol al ritorno"

I più visti di Inter

Giuseppe Marotta

Marotta: "Gogna mediatica su Bastoni. Con una simulazione la Juve ha guadagnato 70 milioni"

Rosso a Kalulu, Lautaro ammette l'errore di La Penna: "Non è giallo ma..."

La Penna in Inter-Juventus

La Penna denuncia minacce di morte, la polizia gli consiglia di non uscire di casa

 Alessandro Bastoni

Bastoni: "Contatto con Kalulu accentuato, ammetto la mia responsabilità. Dispiaciuto per la reazione"

DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

DICH MAROTTA SU POLEMICHE 16/2 DICH

Marotta: "Gogna mediatica smisurata, ma ha sbagliato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:24
Juventus, rimpatriata per i 30 anni dalla Champions: le leggende ritrovano Lippi
19:10
Genoa, oltre 300 tifosi alla seduta a porte aperte al Signorini
18:51
Christian Jidayi trovato morto: addio all'ex Cesena e Forlì
18:29
Roma: Koné recuperato, Dybala lavora ancora a parte
18:25
Italia femminile, 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca