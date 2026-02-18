Bodo-Inter a rischio? Le condizioni del campo preoccupano ma la decisione è già stata presa

Per quanto riguarda la Uefa non ci sono dubbi e la partita si giocherà al 100%: il sopralluogo della mattina è bastato per diradare ogni dubbio, con un ma. Gli addetti dello stadio, infatti, hanno lavorato - e lo faranno sino a ridosso del calcio d'inizio - alacremente (anche con i rulli) per ridurre tutte le zone problematiche del terreno di gioco sintetico e portare il campo il più possibile vicino a una praticabilità degna di un match di Champions. Se durante la partita il manto si alzerà nuovamente in alcune zone, sarà "normale amministrazione": come se in un campo di erba vera si alzasse una zolla. L'Inter tocca ferro e spera in non dover incappare in traumi o infortuni per questa situazione, che si unisce al freddo norvegese (alle 21 ci saranno -6° con -12° percepiti).