Catanzaro, ok al progetto di fattibilità per la riqualificazione dello Stadio Ceravolo

20 Feb 2026 - 17:39

La Giunta comunale di Catanzaro, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di riqualificazione dello Stadio Nicola Ceravolo. L'indizione della gara d'appalto è prevista nei prossimi giorni. 

"Il progetto - si legge in una nota - recepisce le proposte già delineate e presentate da Sportium, società specializzata nell'ideazione e sviluppo di impianti sportivi di ultima generazione. L'importo complessivo dell'intervento è pari a nove milioni di euro, finanziamento regionale attualmente nelle disponibilità dell'Ente. 

Le risorse consentiranno di realizzare due interventi prioritari e strategici: la demolizione e ricostruzione della Curva Ovest, che sarà avvicinata il più possibile al campo da gioco per migliorare l'esperienza e il coinvolgimento dei tifosi, e la copertura della Tribuna Nord, risolvendo definitivamente la presenza dei pilastri che attualmente ostacolano la visuale degli spettatori". 

"A certificare il livello di complessità e innovazione dell'intervento - prosegue la nota del Comune - è anche l'adeguamento resosi necessario della stazione unica appaltante comunale agli standard Bim (building information modeling), richiesti per nuove costruzioni e opere di importo superiore ai due milioni di euro. La progettazione garantirà una gestione informativa digitale efficiente e consentirà di monitorare puntualmente l'avanzamento dei lavori, assicurando trasparenza, controllo dei tempi e ottimizzazione delle risorse".

"L'obiettivo - dichiara il sindaco Nicola Fiorita - è quello di restituire alla città un impianto all'avanguardia, efficiente, moderno e sostenibile, puntando anche a rivitalizzare un intero pezzo di città e rafforzando lo storico legame con l'Us Catanzaro che travalica gli aspetti sportivi, con importanti ricadute sociali ed economiche per il territorio. Questo intervento rappresenta un investimento strategico per il futuro di Catanzaro e per la sua comunità". 

Ultimi video

01:41
Le parate della 25^

Le parate della 25^

00:22
DICH SPALLETTI SU DI GREGORIO DICH

Spalletti tira dritto dopo le polemiche: "Di Gregorio gioca"

04:54
DICH SPALLETTI 20/2 DICH

Spalletti su Kalulu: "Ingiustizia evidente, atto dovuto della società parlare con la Figc"

01:38
Piantanida: "Lautaro gioca il derby? Tutta la verità"

Piantanida: "Lautaro gioca il derby? Tutta la verità"

02:10
Tegola Inter, Lautaro ko

Lautaro, ecco la diagnosi: il derby ora è mission impossible

01:54
Massimiliano Allegri

Allegri, già tre espulsioni al Milan: è un nervosismo da scudetto?

01:46
L'Inter di Pio Esposito

Pio Esposito si prende l'Inter sui muscoli: senza Lautaro, l'attacco è nelle sue mani

01:35
Leao dopo 40 giorni

Leao dopo 40 giorni

01:36
8 giorni del giudizio

Ora o mai più: i giorni del giudizio per la Juve

01:43
Taveri: "Rinnovo Spalletti? Con questa media punti…"

Taveri: "Rinnovo Spalletti? Con questa media punti…"

01:42
Taveri: "Corsa Champions? C'è una mina vagante"

Taveri: "Corsa Champions? C'è una mina vagante"

04:36
40 anni fa Berlusconi comprava il Milan: gli aneddoti di Pellegatti

40 anni fa Berlusconi comprava il Milan: gli aneddoti di Pellegatti

02:33
Il Milan di Berlusconi

Il Milan di Berlusconi

01:46
Difesa da ritoccare

Difesa da ritoccare

00:46
"Uomo eccezionale"

"Uomo eccezionale"

01:41
Le parate della 25^

Le parate della 25^

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

DICH SCARONI SU BERLUSCONI DICH

Anniversario rossonero, Scaroni: "Al presidente Berlusconi dobbiamo tutto"

DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

DICH GABBIA POST MIL-COMO 18/2 DICH

Milan, Gabbia: "Siamo sicuramente infelici per il risultato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:50
Palermo, Inzaghi: "Südtirol in grande forma, ma noi fantastici"
18:23
Cagliari, il fondo Usa sale al 49% delle quote
18:10
Lazio: "Nessuna offerta ricevuta, la società non è in vendita"
17:39
Catanzaro, ok al progetto di fattibilità per la riqualificazione dello Stadio Ceravolo
16:30
Il Galatasaray trema per il polpaccio di Osimhen: a rischio per la Juve?