Catanzaro, ok al progetto di fattibilità per la riqualificazione dello Stadio Ceravolo
La Giunta comunale di Catanzaro, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di riqualificazione dello Stadio Nicola Ceravolo. L'indizione della gara d'appalto è prevista nei prossimi giorni.
"Il progetto - si legge in una nota - recepisce le proposte già delineate e presentate da Sportium, società specializzata nell'ideazione e sviluppo di impianti sportivi di ultima generazione. L'importo complessivo dell'intervento è pari a nove milioni di euro, finanziamento regionale attualmente nelle disponibilità dell'Ente.
Le risorse consentiranno di realizzare due interventi prioritari e strategici: la demolizione e ricostruzione della Curva Ovest, che sarà avvicinata il più possibile al campo da gioco per migliorare l'esperienza e il coinvolgimento dei tifosi, e la copertura della Tribuna Nord, risolvendo definitivamente la presenza dei pilastri che attualmente ostacolano la visuale degli spettatori".
"A certificare il livello di complessità e innovazione dell'intervento - prosegue la nota del Comune - è anche l'adeguamento resosi necessario della stazione unica appaltante comunale agli standard Bim (building information modeling), richiesti per nuove costruzioni e opere di importo superiore ai due milioni di euro. La progettazione garantirà una gestione informativa digitale efficiente e consentirà di monitorare puntualmente l'avanzamento dei lavori, assicurando trasparenza, controllo dei tempi e ottimizzazione delle risorse".
"L'obiettivo - dichiara il sindaco Nicola Fiorita - è quello di restituire alla città un impianto all'avanguardia, efficiente, moderno e sostenibile, puntando anche a rivitalizzare un intero pezzo di città e rafforzando lo storico legame con l'Us Catanzaro che travalica gli aspetti sportivi, con importanti ricadute sociali ed economiche per il territorio. Questo intervento rappresenta un investimento strategico per il futuro di Catanzaro e per la sua comunità".