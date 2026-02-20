Roma, buone notizie: Wesley di nuovo in gruppo

Arrivano buone notizie dall'infermeria per la Roma in vista della sfida contro la Cremonese. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Gian Piero Gasperini potrà contare su Wesley. Il brasiliano ha recuperato pienamente dal trauma contusivo alla caviglia sinistra rimediato contro il Napoli ed è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Quella contro i lombardi sarà una partita fondamentale per la corsa dei giallorossi alla prossima Champions League.