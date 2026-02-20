Retroscena Baresi: "Ecco perché Berlusconi mi regalò il Pallone d'Oro"

Esiste un club esclusivo, quasi doloroso, di leggende del calcio che non hanno mai sollevato ufficialmente il Pallone d'Oro. È la squadra dei "grandi delusi", dove Franco Baresi siede accanto a nomi del calibro di Maldini, Buffon, Iniesta e Ibrahimovic. Eppure, a differenza degli altri, lo storico capitano del Milan un Pallone d'Oro "originale" in casa lo ha davvero, merito di un gesto fuori dal comune di Silvio Berlusconi. Fu lo stesso Baresi, in un’intervista a Il Giornale, a svelare il retroscena legato a quella magica annata in cui il Milan dominava il mondo: "Nell'edizione del Pallone d'Oro del 1989 io mi classificai al secondo posto dietro Van Basten e davanti a Rijkaard, il podio fu tutto milanista. In quella circostanza il presidente Berlusconi mi regalò una versione originale del Pallone d'Oro".