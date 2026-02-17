Squalifiche Juve dopo la furia di San Siro: inibiti Comolli (31 marzo) e Chiellini (27 febbraio)

L'amministratore delegato bianconero Comolli è stato inibito fino al 31 marzo 2025, oltre ad un'ammenda di 15.000 euro, "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro", ha scritto il giudice sportivo.