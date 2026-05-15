Caccia alla Fa Cup, ostacolo Chelsea per il City

Mentre il City si gioca le residue speranze di vincere il titolo, arriva domani la finale di Fa Cup a Wembley, prestigioso titolo che Guardiola cercherà di strappare al modesto Chelsea, nono in classifica. Per i Blues è l'ultima speranza per non rinunciare alle prossime coppe europee. McFarlene punta su Palmer e Joao Pedro, Guardiola risponde con Doku, Chercky e Semeyo alle spalle di Haaland. Per i Citizens sarebbe il secondo titolo dopo la Coppa di Lega vinta contro l'Arsenal..