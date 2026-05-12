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Lazio-Inter, Thuram sta meglio: si è allenato coi compagni, ci sarà in finale di Coppa Italia

L'attaccante francese verso il recupero lampo, Bonny resta comunque in preallarme. Per Chivu dubbio anche a centrocampo

12 Mag 2026 - 12:27
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L'Inter potrà contare su Marcus Thuram per la finale di Coppa Italia contro la Lazio prevista domani alle 21 (con diretta su Canale 5). Dopo l'affaticamento patito nell'allenamento di lunedì, è tornato l'ottimismo in casa nerazzurra visto che l'attaccante francese oggi si è allenato con i compagni per la rifinitura e a questo punto sarà convocato. Per quanto riguarda la titolarità, dipenderà anche dalle sensazioni del giocatore: se si sentirà bene, la ThuLa sarà la coppia offensiva che partirà dal primo minuto.

Chi giocherà con Lautaro?

 Il tecnico romeno ha sempre dimostrato di essere molto cauto con le condizioni fisiche dei giocatori non al meglio, situazione che fa pensare che soprattutto Bonny resti comunque preallertato per giocare al fianco di Lautaro Martinez visto che solo ieri Pio Esposito era tornato ad allenarsi col gruppo e precauzionalmente oggi ha lavorato a parte.

Chi sostituirà Calhanoglu?

 Chi giocherà al fianco di Lautaro è il secondo ballottaggio di formazione dopo quello a centrocampo, che sarà privo di Calhanoglu (ma andrà lo stesso a Roma con la squadra). Con Zielinski in cabina di regia e Barella alla sua destra, l'altra mezzala dovrebbe essere Sucic, in vantaggio su Mkhitaryan che comunque sta bene: siamo molto vicini a un 50-50, per questo Chivu sceglierà solo a ridosso del match.

In porta Sommer o Martinez?

 Il resto della formazione che affronterà la Lazio conferma ciò che l'allenatore aveva in testa sin da prima dello scontro diretto in campionato, compreso Josep Martinez tra i pali che vivrà un'altra serata importante, che potrà dire molto del suo futuro. Davanti a lui Bisseck, Akanji e Bastoni, forse all'ultima finale con la maglia nerazzurra. Sulle fasce si rivedranno i titolari Dimarco e Dumfries.

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