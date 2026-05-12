Lazio-Inter, Thuram sta meglio: si è allenato coi compagni, ci sarà in finale di Coppa Italia

L'Inter potrà contare su Marcus Thuram per la finale di Coppa Italia contro la Lazio prevista domani alle 21 (con diretta su Canale 5). Dopo l'affaticamento patito nell'allenamento di lunedì, è tornato l'ottimismo in casa nerazzurra visto che l'attaccante francese oggi si è allenato con i compagni per la rifinitura e a questo punto sarà convocato. Per quanto riguarda la titolarità, dipenderà anche dalle sensazioni del giocatore: se si sentirà bene, la ThuLa sarà la coppia offensiva che partirà dal primo minuto.