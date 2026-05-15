Deschamps ct dell'Italia? Il francese apre: "Tutti sanno che sono disponibile"

Nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato i 26 convocati della Francia per il Mondiale nordamericano, l'allenatore dei transalpini Didier Deschamps ha parlato anche del proprio futuro. All'inizio del 2025 aveva ufficializzato l'addio ai Bleus dopo 13 anni al termine della Coppa del Mondo. Ora, tra le opzioni c'è la panchina degli Azzurri: "Io ct dell’Italia? Non mi vieto nulla. Tutti sanno che sono disponibile. Adesso però sono concentrato sul Mondiale. Ne riparliamo magari dopo".