Inzaghi non fa calcoli: con l'Udinese tre assenze pesanti ma niente turnover

Testa e gambe su tutti gli obiettivi. Nel weekend riparte la corsa scudetto dopo la sosta per le Nazionali e Simone Inzaghi vuole affrontare l'Udinese a San Siro con il miglior undici possibile. Niente sconti, dunque, e niente calcoli in vista del derby di mercoledì prossimo nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan e in ottica Bayern Monaco in Champions League (andata 8 aprile in Germania). Contro i friulani il tecnico dell'Inter dovrà rinunciare allo squalificato Bastoni e agli infortunati Lautaro e Dumfries, alle prese rispettivamente con un risentimento ai flessori della coscia sinistra e da una distrazione al bicipite femorale della coscia destra, ma ritrova Dimarco, Zalewski e Darmian, con Thuram rientrato in gruppo e pronto agli straordinari tra campionato e derby di Coppa: per il capitano nerazzurro difficile il recupero per il Milan. Per affiancare il francese contro l'Udinese il favorito al momento è Correa, che rispetto a Taremi e Arnautovic è rimasto alla Pinetina a lavorare. In difesa Bisseck più di Carlos Augusto per sostituire Bastoni. In mezzo nessun turno di riposo per Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu. Sulle fasce i rientranti Dimarco a sinistra e Darmian a destra.