Dimarco: "Derby-scudetto la ciliegina sulla torta, forse non si ripeterà più"

Rientrato in gruppo dopo l'infortunio e pronto a in attesa di tornare titolare alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, Federico Dimarco ha rilasciato un'intervista a Undici riavvolgendo il nastro dei ricordi legati alla cavalcata scudetto della stagione 23/24 conclusa in maniera trionfale proprio a San Siro contro il Milan.