Inter, Wanda Nara: "Icardi resta, i migliori allenatori lo vogliono. Strano che Conte dica il contrario..."

13/05/2019

"I giornali continuano a dire Icardi va via, Icardi va via. Io sono scocciata di ripetere che lui rimane all'Inter. La verità è che io il primo giorno di mercato spengo il telefono. Sono arrivare offerte. Ma il ragazzo rimane all'Inter. Basta". L'eventuale Inter di Conte non prevederebbe Maurito in squadra? Wanda Nara ha le idee chiare. "Le squadre migliori lo hanno contattato, gli allenatori migliori lo vogliono - ha detto la moglie-agente dell'argentino a Tiki Taka - Mi sembra strano che arriva un allenatore di peso enorme e dice che non lo vuole. Se è vero quello che dice Spalletti, sembrerebbe che dentro l'Inter qualcuno non vuole Icardi...".