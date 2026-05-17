Serie A, Inter-Verona 1-1: festa nerazzurra con Bonny, Bowie regala il pari ai gialloblù nel finale

LE STATISTICHE

Le uniche due volte in cui l’Inter ha pareggiato un match di Serie A contro un’avversaria distante almeno 56 punti ad inizio giornata è capitato contro l’Hellas Verona: 2-2 il 26 maggio 2024 (+56) e 1-1 oggi (+65).

Inter ed Hellas Verona hanno pareggiato una sfida di Serie A per la prima volta dal 26 maggio 2024 (2-2 in casa dei veneti); questo invece è il primo pari tra le due formazioni nella competizione coi nerazzurri padroni di casa dal 9 novembre 2014 (2-2).L'Inter è ri

masta imbattuta in tutte le ultime 30 partite di Serie A contro l'Hellas Verona (24V, 6N); contro nessun’altra squadra i nerazzurri vantano una striscia di imbattibilità più lunga nella competizione (30 gare anche contro la Sampdoria tra il 1961 e il 1977).

Nessuna squadra ha disputato più gare interne in Serie A contro una singola avversaria senza mai perdere rispetto all’Inter contro l’Hellas Verona (35 – 23V, 12N) – a quota 35 anche la Juventus, sempre contro i gialloblù.

L’Hellas Verona è rimasta imbattuta in trasferta contro Inter e Juventus in un singolo campionato di Serie A per la quarta volta nella sua storia, la prima dal 1987/88.

L’Inter ha pareggiato due delle ultime quattro gare di Serie A (2V), solo un pari in meno di quelli raccolti in tutte le precedenti 33 gare di questo campionato.

L’Hellas Verona ha pareggiato due gare esterne di fila in Serie A per la seconda volta in questa Serie A, la prima dallo scorso gennaio (v Napoli e Cremonese).

Kieron Bowie è il primo calciatore dell’Hellas Verona a realizzare quattro reti consecutive per il club in Serie A da Giovanni Simeone nel 2021.

L’Inter è la squadra che ha segnato più reti da sviluppi di corner nei cinque maggiori campionati europei in corso (18).

L’Inter è la squadra che ha beneficiato di più autogol a favore in questa Serie A (quattro).

Francesco Acerbi ha agganciato Amedeo Amedei in 47a posizione tra i calciatori con più presenze in Serie A (423 per entrambi) mentre Yann Sommer ha disputato oggi la sua 100a partita nella competizione.