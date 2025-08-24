Inter, Chivu: "Con quello che ha speso il Napoli è favorito. Preferisco la qualità alla quantità"

Che valutazione è stata fatta sull'ultima operazione di mercato, siete passati da Lookman e Diouf. Quale è la tua valutazione tecnica?

"Il mercato è sempre stato fatto mirato, poi avevamo scelto qualche nome ma purtroppo le società con cui siamo andati a trattare hanno dichiarato che erano incedibili, un po' come abbiamo fatto noi con i nostri giocatori perché credo che tutte le società in causa hanno diritto di scegliere se vendere o non vendere un giocatore, cosa che è successa anche a noi. Siamo stati coerenti perché abbiamo mantenuto quella che è stata la nuova linea della società di investire tanto sui giovani. L'abbiamo fatto abbastanza bene, perché abbiamo scelto dei giocatori giovani interessanti che sono già pronti per giocare nell'Inter, sono già pronti per darci una mano".