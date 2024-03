Inter, Lautaro e Thuram vogliono ritrovare i gol per lo scudetto

verso inter-empoli

Il capitano a secco da un mese in campionato, il francese da un mese e mezzo: contro l'Empoli l'occasione per ritrovare la via del gol

Dopo due settimane un po' "in controtendenza" (eliminazione dalla Champions League e pari col Napoli prima della sosta) rispetto all'altissima media stagionale, e con l'aggiunta delle polemiche per il caso Acerbi, l'Inter vuole subito ritrovare i tre punti per far ripartire la marcia scudetto. I nerazzurri domani sera ospiteranno a San Siro l'Empoli, in una partita che se sulla carta può anche essere facile - i toscani sono quartultimi e reduci da tre ko consecutivi - lo è molto meno osservando la tradizione recente della sfida: l'anno scorso sconfitta col gol di Baldanzi, l'anno prima 4-2 interista in campionato ma complicato 3-2 (ai supplementari) in Coppa Italia e nel 2019 la soffertissima vittoria per 2-1 che regalò la Champions all'Inter di Spalletti e spedì l'Empoli in Serie B. Insomma, non bisogna lasciare nulla al caso.

Simone Inzaghi si attende una mano soprattutto dalla sua coppia d'attacco, che da qualche tempo ha - comprensibilmente, visto che sia Arnautovic che Sanchez non si sono dimostrate alternative affidabili - abbassato lo standard a cui aveva abituato i tifosi nella prima metà della stagione in Serie A. Lautaro Martinez è il capocannoniere del campionato con 23 reti in 26 partite ma non segna da fine febbraio, nel 4-0 con l'Atalanta, complici anche i 90' in panchina nella trasferta di Bologna. Marcus Thuram, 10 gol in 27 partite, è addirittura fermo a metà febbraio, nel 4-0 con la Salernitana, ma pure lui ha una parziale giustificazione, l'infortunio agli adduttori che gli ha fatto saltare Lecce e Atalanta.

La ThuLa per andare oltre le scorie Champions e le polemiche seguite al match col Napoli. La ThuLa per riportare il Milan a -14 e rinsaldare le certezze nell'animo dei tifosi più cauti in ottica seconda stella. La ThuLa, insomma, attesa a trascinare una squadra che, in ogni caso, sarà quella titolare. Al netto degli infortuni di de Vrij e Arnautovic (con Carlos Augusto e Sensi recuperati, e Cuadrado alla ricerca della forma migliore ma clinicamente guarito), Inzaghi ha ritrovato pure Sommer e dunque si affiderà all'undici che ha sin qui costruito numeri record in campionato e che non vuole certo fermarsi sul più bello.

