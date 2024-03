La Serie A arricchisce gli agenti: aumentano le commissioni, l'Inter stacca tutti

Nel corso del 2023, le spese sostenute dai club della Serie A per le attività degli agenti hanno registrato un ulteriore incremento. La FIGC ha reso noti i compensi degli agenti sportivi per l'anno in questione, conformemente all'articolo 8 sulla trasparenza, fornendo un dettaglio per ciascuna società. Complessivamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, le società di Serie A hanno erogato agli agenti sportivi, non solo per operazioni quali acquisti o cessioni di giocatori ma anche per rinnovi contrattuali, una somma superiore a 220 milioni di euro rispetto agli oltre 205 milioni di euro spesi nel 2022. Questo dato evidenzia una costante crescita negli ultimi anni dopo i 174 milioni del 2021, i 138 milioni del 2020 e i 187 milioni di euro spesi nel 2019. Se da una parte aumenta il ricorso al parametro zero per rinforzare le squadre senza pagare il cartellino dei giocatori, dall'altra le uscite di una società vanno direttamente nelle tasche degli agenti con l'Inter davanti a tutti, per distacco, nella speciale classifica.