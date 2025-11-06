Inter superficiale e disattenta: col Kairat le buone notizie sono i tre punti e il ritorno di Thuram

Per Chivu il bicchiere è mezzo vuoto e le uniche buone notizie di serata sono i tre fondamentali punti e il ritorno dopo 36 giorni di Thuram, ma dopo Verona i nerazzurri sono incappati in un'altra giornata complessivamente sottotono. A parte i tanti, troppi, gol sbagliati, un po' per demerito, un po' per sfortuna e per le grandi parate del portiere, a preoccupare sono ancora le disattenzioni difensive. Un gol come quello di Arad a questo livelli è inconcepibile con un campanile in area piccola e Dumfries che sta a guardare l'avversario a saltare di testa completamente indisturbato. Il cammino sin qui in Europa è immacolato, ma ora viene il difficile visto che le ultime 4 gare saranno contro Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. Sulla carta dovrebbero bastare quattro punti per evitare gli spareggi e approdare direttamente agli ottavi, obiettivo alla portata dei nerazzurri a patto di cambiare completamente atteggiamento e soprattutto evitare amnesie che le big d'Europa non perdonano.