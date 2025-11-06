Logo SportMediaset

Seguici anche su

Calcio
inter
L'ANALISI

Inter superficiale e disattenta: col Kairat le buone notizie sono i tre punti e il ritorno di Thuram

Contro i kazaki niente goleada e solo un successo striminzito: il bicchiere è mezzo vuoto

di Andrea Ghislandi
06 Nov 2025 - 07:55
© Getty Images

© Getty Images

Può una vittoria far scattare un campanello d'allarme? La risposta è sì, se fai fare un figurone al modesto Kairat, giochi con troppa sufficienza e lo tieni in vita fino alla fine. Tutti si aspettavano dall'Inter la classica goleada, invece a San Siro si è rischiato di scivolare sull'inaspettata buccia di banana, a conferma che in Champions League nessuno ti regala nulla e se non dai il massimo il rischio di brutte figure è dietro l'angolo.

L'Inter resta a punteggio pieno e ipoteca i playoff, ma che fatica con il Kairat

Per Chivu il bicchiere è mezzo vuoto e le uniche buone notizie di serata sono i tre fondamentali punti e il ritorno dopo 36 giorni di Thuram, ma dopo Verona i nerazzurri sono incappati in un'altra giornata complessivamente sottotono. A parte i tanti, troppi, gol sbagliati, un po' per demerito, un po' per sfortuna e per le grandi parate del portiere, a preoccupare sono ancora le disattenzioni difensive. Un gol come quello di Arad a questo livelli è inconcepibile con un campanile in area piccola e Dumfries che sta a guardare l'avversario a saltare di testa completamente indisturbato. Il cammino sin qui in Europa è immacolato, ma ora viene il difficile visto che le ultime 4 gare saranno contro Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. Sulla carta dovrebbero bastare quattro punti per evitare gli spareggi e approdare direttamente agli ottavi, obiettivo alla portata dei nerazzurri a patto di cambiare completamente atteggiamento e soprattutto evitare amnesie che le big d'Europa non perdonano.

Chivu: "Devo lavorare per tenere alta l'attenzione della squadra. Il cambio di Lautaro? Era concordato"

Lautaro ha ritrovato il sorriso (ma solo in panchina) e ha confermato l'ottimo trend in Champions, realizzando il quarto gol stagionale. Ottimo anche l'impatto di Bonny, mentre Esposito ha alternato buone cose ad altre rivedibili ma questa è tutta esperienza nel suo percorso di crescita. Complessivamente bene l'attacco che finalmente ha ritrovato Thuram: il francese ha messo nelle gambe una ventina di minuti e ora mette nel mirino la Lazio. Tre punti con i biancocelesti permetterebbero a Chivu di andare alla sosta con meno pensieri e più certezze. Quelle che la sua Inter ha un po' perso nelle ultime due partite.

inter-kairat almaty
analisi
inter

