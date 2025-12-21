Logo SportMediaset

Calcio

Leali, un rosso per entrare nella storia...ma nella porta sbagliata: infranti due record

21 Dic 2025 - 22:00
© Getty Images

© Getty Images

Serata da dimenticare per Nicola Leali. Il portiere del Genoa, infatti, è stato espulso dopo soli 3 minuti dal calcio d'inizio della sfida con l'Atlanta lasciando i propri compagni in inferiorità numerica per il resto della partita. Ma non è finita qui. In un colpo solo, infatti, Leali ha infranto due record legati a un cartellino rosso. 

Il primo resisteva da trentun anni. Leali, espulso esattamente dopo 2 minuti e 44 secondi, è diventato il secondo portiere a ricevere un cartellino rosso entro i primi tre minuti di gioco di una gara di Serie A dal 1994/95: il primo era stato Luca Marchegiani, espulso con la Lazio il 20 ottobre 1996 nella sfida con il Cagliari.

Il secondo, invece, era stato stabilito giusto due ore prima da Maduka Okoye, espulso dopo 8 minuti nella sfida di campionato con la Fiorentina. L'espulsione del portiere dell'Udinese, infatti, era diventata la più veloce di questa stagione di Serie A, togliendo il "record" a Ordonez, espulso dopo 35 minuti alla 10° giornata in Parma-Bologna 1-3.

Inoltre, due portieri espulsi nella stessa giornata di Serie A non sono una novità: proprio due anni fa, il 7 ottobre 2023, furono espulsi nella stessa partita Mike Maignan e Josep Martinez nel folle finale di Genoa-Milan, gara giocata al Ferraris proprio come Genoa-Atalanta. 

