Leali, un rosso per entrare nella storia...ma nella porta sbagliata: infranti due record

Serata da dimenticare per Nicola Leali. Il portiere del Genoa, infatti, è stato espulso dopo soli 3 minuti dal calcio d'inizio della sfida con l'Atlanta lasciando i propri compagni in inferiorità numerica per il resto della partita. Ma non è finita qui. In un colpo solo, infatti, Leali ha infranto due record legati a un cartellino rosso.