Genoa, De Rossi: "Il gol all'ultimo mi ha spezzato il cuore, con la Roma sarà speciale"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha analizzato la sconfitta di misura con l'Atalanta a Dazn: "Gli errori fanno parte di questo sport, è bello anche per quello. La squadra ha lottato, c'era una partecipazione incredibile, sia con il cuore che con l'organizzazione difensiva e dal punto di vista dell'attenzione. Se devo perdere, sono orgoglioso di aver perso così e con questa squadra: entro negli spogliatoi, guardo la mia squadra e sono contento. In futuro vorrei presentarmi ai direttori con questa partita qua, la prestazione della squadra rispecchia esattamente come voglio io il calcio. Il gol all'ultimo mi ha spezzato il cuore, ma penso che questa squadre festeggerà la salvezza dentro questo stadio perché se lo merita. Sommariva? Ha fatto una partita incredibile, non era facile entrare così a freddo, posso solo che ringraziarlo. La prossima con la Roma? Sarà particolare, la preparerò con grande freddezza. Non posso garantire sull'effetto che mi farà entrare all'Olimpico con dei colori diversi che difendo".