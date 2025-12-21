Logo SportMediaset

Atalanta, Palladino: "Partite così danno l'entusiasmo che serve per scalare la classifica"

21 Dic 2025 - 23:17
© Getty Images

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta al Ferraris nel recupero contro il Genoa, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino non ha nascosto le difficoltà dei suoi: "Non esistono partite facili in A, complimenti al Genoa perché ha dato tutto e non ha mollato un centimetro. È stata difficile, scardinare le difese col 5-3-1 non è facile. Siamo stati lenti nel giro palla, dovevamo aprire le loro maglie non l'abbiamo fatto bene, nel secondo tempo ho detto di girarla meglio. Ma oggi i tre punti erano importanti, partite così ci danno l'entusiasmo che ci serve per scalare la classifica. Oggi mi sono lasciato andare, ho visto i ragazzi che andavano a esultare e sono andato con loro perché vincerla così, di sofferenza, è diverso e mi piace perché tempra il carattere. Abbiamo margini di crescita, questa vittoria ci dà grande valore. Vincere era fondamentale, abbiamo degli scontri diretti e li affronteremo in maniera differente rispetto a un mese fa. L'obiettivo mio e della squadra era fare più punti possibili prima di Inter, Roma e Bologna, ma dobbiamo prendere partita dopo partita. Abbiamo perso alcuni per la Coppa d'Africa, altri per infortunio, recuperiamo e ci giocheremo la gara con l'Inter davanti ai nostri tifosi".

