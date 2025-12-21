Atalanta, Palladino: "Partite così danno l'entusiasmo che serve per scalare la classifica"

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta al Ferraris nel recupero contro il Genoa, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino non ha nascosto le difficoltà dei suoi: "Non esistono partite facili in A, complimenti al Genoa perché ha dato tutto e non ha mollato un centimetro. È stata difficile, scardinare le difese col 5-3-1 non è facile. Siamo stati lenti nel giro palla, dovevamo aprire le loro maglie non l'abbiamo fatto bene, nel secondo tempo ho detto di girarla meglio. Ma oggi i tre punti erano importanti, partite così ci danno l'entusiasmo che ci serve per scalare la classifica. Oggi mi sono lasciato andare, ho visto i ragazzi che andavano a esultare e sono andato con loro perché vincerla così, di sofferenza, è diverso e mi piace perché tempra il carattere. Abbiamo margini di crescita, questa vittoria ci dà grande valore. Vincere era fondamentale, abbiamo degli scontri diretti e li affronteremo in maniera differente rispetto a un mese fa. L'obiettivo mio e della squadra era fare più punti possibili prima di Inter, Roma e Bologna, ma dobbiamo prendere partita dopo partita. Abbiamo perso alcuni per la Coppa d'Africa, altri per infortunio, recuperiamo e ci giocheremo la gara con l'Inter davanti ai nostri tifosi".