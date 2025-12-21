Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Il Torino ricorda Pozzo e Bearzot

21 Dic 2025 - 20:40

Sui propri canali ufficiali, il Toro ha voluto celebrare e ricordare Vittorio Pozzo ed Enzo Bearzot: il primo è scomparso il 21 dicembre 1968, il secondo esattamente lo stesso giorno del 2010. "Le figure di Vittorio Pozzo ed Enzo Bearzot sono state un crocevia per la storia del calcio, due uomini di assoluta professionalità e di ricchissima umanità - si legge nella nota diramata dal club del presidente Urbano Cairo - un orgoglio per la Storia del Toro, un simbolo dell'Italia sportiva, due icone del calcio mondiale". Pozzo è stato socio fondatore, calciatore e allenatore del Torino tra il 1912 e il 1922 e il 4 maggio del 1949 venne chiamato a riconoscere i corpi dei giocatori del Grande Torino subito dopo la tragedia di Superga, mentre Bearzot è stato capitano dei granata tra sul 1954 e il 1956, oltre ad aver allenato nelle giovanili dal 1964 al 1967.

Ultimi video

02:38
Italiano: "Pronti per una finale storica"

Italiano: "Pronti per una finale storica"

03:22
DICH SUPERCOPPA PRONOSTICI GIORNALISTI DICH

Napoli-Bologna, i pronostici dei giornalisti

02:25
DICH SAPUTO Ambasciata 21/12 DICH

Bologna, Saputo: "Sono molto emozionato, troppo secondo mia moglie"

02:23
DICH DE LAURENTIIS Ambasciata 21/12 DICH

De Laurentiis: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai"

01:10
De Silvestri: "Pressione per la finale? È ciò che ci rende vivi"

De Silvestri: "Pressione per la finale? È ciò che ci rende vivi"

01:13
Italiano: "Una volta De Laurentiis è entrato in spogliatoio e mi ha…"

Italiano: "Una volta De Laurentiis è entrato in spogliatoio e mi ha…"

01:34
Italiano: "Non ho toccato la coppa…"

Italiano: "Non ho toccato la coppa…"

01:42
Italiano: "Vinciamo nel nome di Baggio"

Italiano: "Vinciamo nel nome di Baggio"

00:14
MCH GOL PERISIC PSV MCH

Eterno Perisic: il suo gol regala al PSV l'ennesima vittoria in campionato

02:20
Politano: "Superati diversi problemi, Italiano è un grande"

Politano: "Superati diversi problemi, Italiano è un grande"

01:13
Conte: "Bella la finale, ma conta solo vincere"

Conte: "Bella la finale, ma conta solo vincere"

06:33
Conte: "Le Finali? Si guarda solo chi vince"

Conte: "Le Finali? Si guarda solo chi vince"

15:07
Napoli-Bologna, la conferenza prepartita di Conte e Politano

Napoli-Bologna, la conferenza prepartita di Conte e Politano

02:16
Conte: "Quando parlo, sembra che non mi ascoltiate..."

Conte: "Quando parlo, sembra che non mi ascoltiate..."

00:46
Conte: "Il Bologna deve dimostrare di essere migliore di noi"

Conte: "Il Bologna deve dimostrare di essere migliore di noi"

02:38
Italiano: "Pronti per una finale storica"

Italiano: "Pronti per una finale storica"

I più visti di Calcio

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SUPERCOPPA ITALIANA 19/12 SRV

Ecco la formazione dell'Inter per la semifinale con il Bologna

DICH LOCATELLI POST ROMA 21/12 DICH

Locatelli: "Non dobbiamo porci troppi obiettivi, ora è importante dare il via a una striscia di vittorie"

DICH SPALLETTI POST JUVENTUS 21/12 DICH

Spalletti: "Un atteggiamento che ci permette di lottare contro chiunque"

Gravina riprende Allegri: "Insulti a Oriali? Una figuraccia". E sull'arbitro di Milan-Como a Perth...

La Sanremese taglia Tobias Del Piero: "Non guardiamo in faccia al cognome"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Kosta Runjaic (Udinese), 750mila euro netti
21:02
Udinese, Runjaic e il cambio di Zaniolo: "Meglio non parlarne. Il rosso? Un regalo"
20:42
Udinese, Nani: "Sconfitta? Non è per colpa dell'espulsione"
20:40
Il Torino ricorda Pozzo e Bearzot
19:25
Como, Nico Paz: "Fabregas il migliore, con il Milan in Australia..."
18:18
Torino, Baroni: "Primo tempo quasi perfetto, ci siamo sciolti"