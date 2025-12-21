Il Torino ricorda Pozzo e Bearzot

Sui propri canali ufficiali, il Toro ha voluto celebrare e ricordare Vittorio Pozzo ed Enzo Bearzot: il primo è scomparso il 21 dicembre 1968, il secondo esattamente lo stesso giorno del 2010. "Le figure di Vittorio Pozzo ed Enzo Bearzot sono state un crocevia per la storia del calcio, due uomini di assoluta professionalità e di ricchissima umanità - si legge nella nota diramata dal club del presidente Urbano Cairo - un orgoglio per la Storia del Toro, un simbolo dell'Italia sportiva, due icone del calcio mondiale". Pozzo è stato socio fondatore, calciatore e allenatore del Torino tra il 1912 e il 1922 e il 4 maggio del 1949 venne chiamato a riconoscere i corpi dei giocatori del Grande Torino subito dopo la tragedia di Superga, mentre Bearzot è stato capitano dei granata tra sul 1954 e il 1956, oltre ad aver allenato nelle giovanili dal 1964 al 1967.