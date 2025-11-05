Champions League: Inter-Kairat Almaty 2-1, nerazzurri sempre a punteggio pieno

LA PARTITA

Anche grazie a un atteggiamento tutt'altro che rinunciatario del Kairat, l'Inter ha subito ampi spazi e nei primi 20' crea una palla gol dopo l'altra. Al 10' Anarbekov respinge su Dimarco, poi Sorokin salva sulla linea il destro di Lautaro, due minuti dopo Esposito prova a risolvere una mischia e calcia prontamente ma colpisce Lautaro a terra. Passa un'altra manciata di minuti e il Toro ha sul destro un'altra occasione, ma apre troppo il piatto che termina alto di pochissimo. Tra il 17' e il 19' l'Inter reclama due rigori: prima Frattesi cade in area a contatto con Arad e Godinho fa proseguire, poi è Bisseck si allaccia in area con il difensore israeliano, con l'arbitro che prima assegna il penalty e poi richiamato dal Var torna sui suoi passi perché è il tedesco che colpisce l'avversario. Questo episodio frena la spinta nerazzurra e dà coraggio ai kazaki, che rischiano tanto quando Frattesi perde il tempo e scivola a pochi passi da con Anarbekov ma al 28' vanno vicini al vantaggio con un colpo di testa di Edmilson, Sommer respinge in tuffo e anticipa Sorokin. Nel finale di tempo Satpayev fa venire i brividi a San Siro, con un destro deviato da DeVrij che scheggia la traversa. Proprio al 45', però, i nerazzurri la sbloccano: Dumfries scodella in area, Mrynskiy respinge il colpo di testa di Esposito, poi si immola anche su Lautaro che però sull'ennesima ribattuta non sbaglia.