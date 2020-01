Inter, sospiro di sollievo: per Brozovic solo una distorsione

INFERMERIA NERAZZURRA

Buone notizie dall'infermeria nerazzurra. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Marcelo Brozovic presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato infatti soltanto una distorsione della caviglia sinistra. La risonanza magnetica effettuata dopo il trauma subito al termine della gara contro il Lecce non ha evidenziato alcuna lesione dei legamenti come si temeva dopo l'infortunio. Al momento non sono però ancora chiari i tempi di recupero. "Il giocatore - si legge nel comunicato dell'Inter - verrà valutato giorno dopo giorno".

Sospiro di sollievo, dunque, per Antonio Conte. In attesa di capire quando Brozovic potrà tornare disponibile (in dubbio per la gara col Cagliari), il tecnico nerazzurro incassa l'esito "positivo" del bollettino medico del croato. Un responso molto atteso in casa Inter. Al netto delle operazioni di mercato in corso, infatti, una lunga assenza di Brozovic sarebbe stata molto complicata da affrontare con gli uomini contati in mezzo al campo.