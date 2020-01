Inter, altro problema per Conte: Brozovic via in stampelle

Pessime notizie per l'Inter e per Antonio Conte dalla trasferta di Lecce. Negli ultimi minuti della sfida contro i pugliesi, pareggiata per 1-1, Marcelo Brozovic ha infatti subito un brutto colpo in un contrasto con Deiola ed è stato sostituito dal tecnico nerazzurro: problema alla caviglia per il croato, che ha lasciato il Via del Mare in stampelle. Nelle prossime ore ci saranno gli accertamenti del caso, ma in casa Inter c'è molta preoccupazione per un infotunio che sembra serio e Conte rischia di perdere una pedina fondamentale a centrocampo per molto tempo. Ecco perché i nerazzurri accelerano per Eriksen, alzata l'offerta fatta al Tottenham.