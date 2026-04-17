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Inter, Marotta: “Con i soli giovani non si vince, meglio giusto mix. Palestra? Grande talento ma l’Atalanta…”

Il presidente nerazzurro ha parlato alla vigilia della partita con il Cagliari

17 Apr 2026 - 20:39
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Il presidente dell'Inter Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport prima della partita con il Cagliari, ha parlato anche di futuro: "Palestra? Si parla tanto di crisi di talenti, che la Nazionale non esprime valori importanti, ma Palestra è un talento che ha davanti a sé è un grande futuro. Adesso si sta esibendo in prestazioni eccellenti, non è facile arrivare, perché bisogna saper gestire i momenti. Sono orgoglioso come dirigente italiano e tifoso della Nazionale. Ma è dell'Atalanta ed è giusto che l'Atalanta se lo tenga stretto. Con una squadra di soli giovani non si vince, bisogna mixarla con esperienza e mentalità. Dobbiamo essere bravi e perseguire il concetto di sostenibilità e perseguire l'obiettivo di vincere con giovani ed esperti. E' il compromesso che dobbiamo seguire. E creare uno zoccolo duro di giocatori italiani. Chivu? Ha un contratto che scade tra un anno, ma l'aspetto contrattuale oggi è formale, ha dimostrato di essere all'altezza dell'Inter e di essere uno dei migliori allenatori giovani sullo scenario europeo".

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