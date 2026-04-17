Inter, Marotta: “Con i soli giovani non si vince, meglio giusto mix. Palestra? Grande talento ma l’Atalanta…”
Il presidente nerazzurro ha parlato alla vigilia della partita con il Cagliari
Il presidente dell'Inter Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport prima della partita con il Cagliari, ha parlato anche di futuro: "Palestra? Si parla tanto di crisi di talenti, che la Nazionale non esprime valori importanti, ma Palestra è un talento che ha davanti a sé è un grande futuro. Adesso si sta esibendo in prestazioni eccellenti, non è facile arrivare, perché bisogna saper gestire i momenti. Sono orgoglioso come dirigente italiano e tifoso della Nazionale. Ma è dell'Atalanta ed è giusto che l'Atalanta se lo tenga stretto. Con una squadra di soli giovani non si vince, bisogna mixarla con esperienza e mentalità. Dobbiamo essere bravi e perseguire il concetto di sostenibilità e perseguire l'obiettivo di vincere con giovani ed esperti. E' il compromesso che dobbiamo seguire. E creare uno zoccolo duro di giocatori italiani. Chivu? Ha un contratto che scade tra un anno, ma l'aspetto contrattuale oggi è formale, ha dimostrato di essere all'altezza dell'Inter e di essere uno dei migliori allenatori giovani sullo scenario europeo".