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LA TIFOSA

Nadia Battocletti cuore Inter: la campionessa olimpica in visita ad Appiano

L'argento nei 10.000 metri piani ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, grande tifosa dell'Inter, ha incontrato i nerazzurri prima dell'allenamento

15 Apr 2026 - 21:04
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Momento speciale oggi in casa Inter, con la squadra in campo al BPER Training Centre di Appiano Gentile in vista del match contro il Cagliari. I giocatori hanno infatti trovato una gradita ospite e grande tifosa nerazzurra, che ha avuto l’occasione di assistere all’allenamento della squadra: è Nadia Battocletti, mezzofondista italiana che ha conquistato una storica medaglia d'argento nei 10.000 metri piani ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

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