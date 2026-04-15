Nadia Battocletti cuore Inter: la campionessa olimpica in visita ad Appiano

Momento speciale oggi in casa Inter, con la squadra in campo al BPER Training Centre di Appiano Gentile in vista del match contro il Cagliari. I giocatori hanno infatti trovato una gradita ospite e grande tifosa nerazzurra, che ha avuto l’occasione di assistere all’allenamento della squadra: è Nadia Battocletti, mezzofondista italiana che ha conquistato una storica medaglia d'argento nei 10.000 metri piani ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.