Inter X Pink Floyd: la speciale iniziativa dei nerazzurri coinvolge squadra e San Siro

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Serata speciale al Meazza per celebrare i 50 anni di un capolavoro del gruppo britannico
Una serata speciale per celebrare una collaborazione unica: Inter-Cagliari è stata l'occasione per esaltare la collezione lanciata da Inter nei giorni precedenti la partita. Inter X Pink Floyd, iniziativa nata per celebrare i 50 anni di Wish You Were Here, capolavoro indimenticabile del gruppo britannico.
Il match è stato preceduto da una serie di attivazioni speciali: la collezione dedicata ai Pink Floyd è stata protagonista in ogni angolo del Meazza, a partire dal centro del campo dove è stato steso un enorme telo rappresentante il vinile di Wish You Were Here arricchito dal logo dell’Inter.
Anche la squadra è stata protagonista delle iniziative dedicate ai Pink Floyd: nel momento dell'ingresso in campo i giocatori sono scesi sul terreno di gioco indossando le speciali Anthem Jacket Limited Edition create appositamente in soli 400 esemplari.