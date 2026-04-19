Lecce, Di Francesco: "Contro la Fiorentina servirà l'orgoglio"

Cercare di interrompere la striscia di sconfitte consecutive (quattro) per rilanciarsi nello sprint salvezza. Il Lecce di Eusebio di Francesco domani sera proverà a esorcizzare la Fiorentina e dare una mossa a una classifica quanto mai asfittica. "La mia esperienza mi dice che con il lavoro, con l'orgoglio e con il desiderio di tornare a dare una gioia a questi ragazzi, si può fare meglio - dichiara il tecnico del Lecce Di Francesco nella consueta conferenza della vigilia -. Questa è l'unica strada. Forse apparirò noioso nel ricordarlo, ma non basta: è necessario metterlo in pratica. La presenza o meno di Kean cambia poco sulla filosofia della nostra difesa, normale che parliamo di un calciatore potente e fortissimo, difficile da contenere. Ma ci sarà Piccoli che è altrettanto bravo nell'attaccare. Dovremo essere bravi e attenti sui loro inserimenti; ci possono far male e dobbiamo mettere massima concentrazione".