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Inter, via al countdown scudetto: ecco quando potrebbe alzare la Coppa

La Lega Serie A si prepara: la data della possibile festa nerazzurra

19 Apr 2026 - 12:25
© Getty Images

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Il primo match point scudetto per l'Inter - dopo la vittoria sul Cagliari e la sconfitta del Napoli in casa contro la Lazio - è previsto il prossimo weekend. Sarà 21° titolo se i nerazzurri di Chivu batteranno il Torino in trasferta, il Napoli non vincerà contro la Cremonese e il Milan farà meno di sei punti contro Verona e Juve; se pareggeranno contro i granata, il Napoli perderà con la Cremonese e Milan farà al massimo tre punti contro Verona e Juve. Intanto la Lega Serie A si prepara nell'eventualità di conquista del titolo in anticipo rispetto a fine stagione per preparare la festa della premiazione dei campioni d'Italia: in questo caso la Coppa dello scudetto viene consegnata nell’ultima partita casalinga della stagione. Per l'Inter arriverebbe in occasione del confronto con il Verona nel weekend del 17 maggio: le date e gli orari della 37.a e penultima giornata non sono ancora stati ufficializzati.

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