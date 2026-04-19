Torino, D'Aversa: "Poco puliti tecnicamente, contenti per 40 punti e salvezza"

Lo 0-0 di Cremona certifica di fatto la salvezza del Torino. Roberto D'Aversa non è soddisfatto dalla prestazione dei suoi allo Zini, però si gode il traguardo raggiunto, non scontato negli scorsi mesi: "Il piano gara era diverso, ma ragioniamo sugli aspetti positivi dato che abbiamo fatto una buona gara fuori casa. Salviamo l'atteggiamento, con i ragazzi hanno dimostrato di non voler perdere la partita, e il fatto di essere salvi con largo anticipo avendo raggiunto i 40 punti", le parole a Dazn.