Torino, D'Aversa: "Poco puliti tecnicamente, contenti per 40 punti e salvezza"

19 Apr 2026 - 15:06
© italyphotopress

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Lo 0-0 di Cremona certifica di fatto la salvezza del TorinoRoberto D'Aversa non è soddisfatto dalla prestazione dei suoi allo Zini, però si gode il traguardo raggiunto, non scontato negli scorsi mesi: "Il piano gara era diverso, ma ragioniamo sugli aspetti positivi dato che abbiamo fatto una buona gara fuori casa. Salviamo l'atteggiamento, con i ragazzi hanno dimostrato di non voler perdere la partita, e il fatto di essere salvi con largo anticipo avendo raggiunto i 40 punti", le parole a Dazn

D'Aversa spiega cosa è mancato alla sua squadra per poter trovare la vittoria: "Non siamo stati puliti sul lato tecnico. Soprattutto Vlasic, che ha spesso fatto la differenza, ma anche Simeone. Abbiamo sbagliato troppo, patendo anche la temperatura in questa giornata molto calda".

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