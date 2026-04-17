Quando può arrivare lo scudetto per l'Inter: tutti gli scenari per la festa tricolore

Il successo dell'Inter sul Cagliari ha avvicinato sensibilmente i nerazzurri al Tricolore. A Chivu adesso mancano appena sette punti per alzare al cielo il 21esimo scudetto, ma la festa potrebbe scattare ancora prima con i giusti incastri. Ma andiamo con ordine e ricordiamo la classifica in vetta dopo i primi due anticipi della 33esima giornata: Inter 78, Napoli 66 e Milan 63. I nerazzurri quindi sono a +12 sulla prima inseguitrice.