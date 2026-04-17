IL CALCOLO

Quando può arrivare lo scudetto per l'Inter: tutti gli scenari per la festa tricolore

Il 26 aprile è la prima data utile, con un Napoli perfetto tutto sarebbe rimandato dopo la gara con la Lazio all'Olimpico

17 Apr 2026 - 23:52
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Il successo dell'Inter sul Cagliari ha avvicinato sensibilmente i nerazzurri al Tricolore. A Chivu adesso mancano appena sette punti per alzare al cielo il 21esimo scudetto, ma la festa potrebbe scattare ancora prima con i giusti incastri. Ma andiamo con ordine e ricordiamo la classifica in vetta dopo i primi due anticipi della 33esima giornata: Inter 78, Napoli 66 e Milan 63. I nerazzurri quindi sono a +12 sulla prima inseguitrice.

Festa alla 34esima giornata (26 aprile)

L'Inter potrebbe festeggiare già in caso di successo col Torino nel caso il Napoli non centrasse la vittoria né con la Lazio né con la Cremonese.  Con due pareggi degli azzurri l'Inter diventerebbe irraggiungibile. Attenzione però al Milan: oltre agli incastri con la truppa di Conte è indispensabile che anche il Milan non vinca le prossime due gare contro Verona e Juventus.

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Festa alla 35esima giornata (2-3 maggio)

Se l'Inter battesse Torino e appunto il Parma, match della giornata in questione, le probabilità di una festa si alzerebbero notevolmente. In questo caso la condizione sarebbe una sola, ossia un passo falso del Napoli nel trittico Lazio-Cremonese-Como. Anche con un solo pareggio gli azzurri sarebbe fuori dai giochi.  

Festa alla 36esima giornata (9-10 maggio)

Lo scenario più probabile e per certi versi più facile. All'Inter, impegnata in casa della Lazio all'Olimpico basta un pari. Con Torino e Parma battute, e almeno un pareggio contro i biancocelesti il 21esimo scudetto diventerebbe realtà. Ciò anche con un Napoli perfetto e sempre vincente. 

GiornataInterNapoliMilan 
33°Cagliari (C)Lazio (C)Verona (T)
34°Torino (T)Cremonese (C)Juventus (C)
35°Parma (C)Como (T)Sassuolo (T)
36°Lazio (T)Bologna (C)Atalanta (C)
37°Verona (C)Pisa (T)Genoa (T)
38°Bologna (T)Udinese (C)Cagliari (C)

Inter X Pink Floyd: la speciale iniziativa dei nerazzurri coinvolge squadra e San Siro

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