Cremonese, Giampaolo "Dubbi sul gol annullato, al Var 'autopsia' dell'episodio"
Giampaolo (Cremonese) © ansa
Solo un punto per la Cremonese di Marco Giampaolo contro il Torino. L'allenatore è dispiaciuto anche per il gol annullato a Baschirotto nella ripresa: "Ho qualche dubbio sul fatto che sia stato revocato: mi pare più una "autopsia" alla situazione di gioco. Peccato, questi sono dettagli che possono determinare l'esito di un campionato", ha detto a Dazn.
Per quando riguarda la gara, il giudizio di Giampaolo si divide tra l'inizio difficile e la reazione della ripresa: "Devo essere d'aiuto alla squadra e fare un'analisi reale. La squadra ci ha provato e ha lottato fino all'ultimo, crescendo durante la partita, nonostante tutte le difficoltà anche a livello psicologico. Ci è mancato qualcosina, ma andiamo avanti. Il campionato non è finito e nulla è perso".
Anche lo stesso allenatore è intervenuto tra il primo e il secondo tempo: "Nella prima parte di gara le difficoltà sono state dovute alla freschezza dell'avversario, mentre noi avevamo qualche tensione di troppo e sentivamo le pressioni mentali e psicologiche. All'intervallo mi sono arrabbiato tantissimo e nella ripresa abbiamo giocato con più coraggio".