Cremonese, Giampaolo "Dubbi sul gol annullato, al Var 'autopsia' dell'episodio"

Per quando riguarda la gara, il giudizio di Giampaolo si divide tra l'inizio difficile e la reazione della ripresa: "Devo essere d'aiuto alla squadra e fare un'analisi reale. La squadra ci ha provato e ha lottato fino all'ultimo, crescendo durante la partita, nonostante tutte le difficoltà anche a livello psicologico. Ci è mancato qualcosina, ma andiamo avanti. Il campionato non è finito e nulla è perso".