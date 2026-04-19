Milan, Tare: "Al mio futuro non penso. Allegri? A lui piace programmare, stiamo lavorando su questo"

"Allegri? È inutile parlare adesso di questo situazione, tutte le energie dobbiamo orientarle verso il nostro obiettivo, che è la Champions. Ha fatto un ottimo lavoro in questa stagione, ha un contratto lungo con il Milan e a lui piace programmare, su questo stiamo lavorando insieme per il futuro". Così il ds del Milan Igli Tare a Dazn prima della sfida contro il Verona. "Mi piace lavorare in un club che è un'azienda, che va gestita come tale: va resa competitiva e nello stesso tempo sostenibile. Per fare questo non possiamo fare tutto in un giorno: bisogna programmare analizzare, vedere gli errori che sono stati fatti e continuare", ha detto Allegri nella conferenza della vigilia. "Il mio futuro è legato a quello di Allegri? Quando i risultati mancano allora si mette tutti in discussione - ha aggiunto - Ne siamo consapevoli, la cosa più importante per noi è riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi e una volta raggiunto questo obiettivo sederci tutti insieme, Furlani, Ibra e gli altri e cercare di fare un progetto vincente per la prossima stagione".